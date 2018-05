Eretta (Lega): "In tema di sanità pubblica centrodestra ha le idee più serie"

Sarzana - Val di Magra - «Anche in materia di sanità pubblica il centrodestra conferma di essere il più serio. Le altre liste propongono un libro dei sogni irrealizzabile». Lo ha dichiarato Costantino Eretta, candidato con il Carroccio alle prossime elezioni amministrative di Sarzana del 10 giugno, e designato da Cristina Ponzanelli come suo futuro vicesindaco in caso di vittoria.



«Il sindaco è un’autorità sanitaria ed è garante della salute dei cittadini – spiega Eretta – ma in nessun modo svolge funzioni di organizzazione del sistema sanitario locale. In parole povere: chiunque nel proprio programma si spinge a promettere nuovi reparti per l’ospedale San Bartolomeo illude i cittadini, oppure non ha la benché minima idea di quali sono le prerogative di un sindaco. Tra le due alternative è difficile dire, sinceramente, quale sia la peggiore. L’unica cosa certa è che il centrodestra, e la Lega in particolare, non vendono illusioni per accaparrarsi una manciata di voti e presentano un programma elettorale realizzabile e concreto. Per scoprirlo invito i cittadini ai nostri eventi, dove potranno confrontarsi con noi per disegnare assieme il futuro di Sarzana».