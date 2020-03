Eretta: "Governo ascolti istanze del personale medico, siamo in guerra senza elmetto"

Sarzana - Val di Magra - “Il Governo Conte ascolti le richieste che medici, infermieri e personale sanitario d’ogni parte d’Italia gli stanno rivolgendo ormai da settimane. I colleghi medici morti da inizio emergenza sono 51: un numero che fa rabbrividire. Ed è difficile contenere la rabbia quando negli ospedali mancano dispositivi di protezione efficaci per chi ogni giorno affronta un altissimo rischio di contagio”. Così Costantino Eretta, amministratore sarzanese impegnato come medico ospedaliero nella lotta al Covid-19 presso l'Ospedale San Bartolomeo.



“Il Governo ha una responsabilità verso di noi, che troppo spesso siamo costretti a entrare in contatto con i pazienti utilizzando solamente le mascherine chirurgiche, che proteggono poco e niente contro il Covid-19. Non si è mai vista una guerra in cui i soldati sono mandati al fronte senza elmetto. In Italia purtroppo sta accadendo e la responsabilità, lo dico senza alcuna volontà polemica bensì in quanto appello accorato a fare presto, è dello Stato centrale che ha avocato a sé la gestione dell’emergenza senza offrire riscontri tempestivi”.

“Il calore che la popolazione sta dimostrando nei confronti di medici ospedalieri, medici di base, infermieri e personale ospedaliero è commovente. Vorrei ringraziare uno per uno i cittadini della nostra provincia – aggiunge - siamo onorati di essere chiamati eroi, ma siamo tutti persone normali che, assieme alla vocazione professionale, abbiamo famiglie, affetti e sogni nel cassetto. Lavoreremo fino al termine dell’emergenza senza risparmiarci. Ma lo Stato stia al nostro fianco, e mandi in tutta Italia i dispositivi di protezione che servono per abbattere il rischio, altissimo, di essere contagiati noi stessi”.