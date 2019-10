Eretta: "Brizzi ha vinto concorso e ha deciso di avvicinarsi a casa"

Sarzana - Val di Magra - "Conosco molto bene il dottor Brizzi perché da diversi anni lavoriamo in sinergia. Lui, spezzino di origine ma con famiglia a Genova, ha deciso di avvicinarsi a casa, e questo non ha nulla a che vedere con il suo ex primario (QUI). Semplicemente fare avanti e indietro da Genova rende la vita logorante. Inoltre l’attuale carenza di medici specialisti rende molto più semplice i cambi lavorativi e l’accesso ai concorsi". Così il vicesindaco di Sarzana e assessore con delega alla sanità Costantino Eretta, che aggiunge: "Basti pensare come pochi giorni fa sia uscita sui giornali la notizia dell’assenza di ginecologi da inserire nella struttura della Spezia, del resto la carenza cronica di personale che si vive in Italia sta mettendo a dura prova tutte le Asl italiane".



Eretta sottolinea inoltre: "Ancora recentemente sui giornali si è letto che i giovani chirurghi preferiscono andare a lavorare all’estero dove gli stipendi sono più alti e i contenziosi legali minori, tant’è che a Parma è andato deserto nell’agosto scorso il concorso del pronto soccorso per 23 posti così pure come il concorso per assumere due pediatri all’Ospedale Cardarelli. In Italia mancano circa all’appello 56.000 mila medici e di questi almeno 1.300 in Veneto (dove il livello di sanità è uno dei più alti in Italia). Anziché fare allarmismo sulla nostra sanità - conclude - perché i consiglieri regionali come Battistini non rivolgono direttamente le accuse al governo centrale? Forse perché è più comodo far polemica per cercare qualche voto in vista delle prossime regionali”.