Eretta: "Anche a Sarzana i militanti della Lega hanno dato il cuore"

Sarzana - Val di Magra - “A Sarzana come nel resto d’Italia siamo primo partito, e stacchiamo di misura il Pd. È la conferma che la rotta indicata da Matteo Salvini è quella giusta, e che i cittadini danno fiducia alle nostre politiche di buonsenso. La maratona elettorale che si è conclusa ieri sera è stata un percorso di partecipazione che sul nostro territorio comunale ci ha visti tutti quanti in prima fila, e soprattutto i militanti della Lega di Sarzana hanno dato il cuore per stare tra la gente fino all’ultimo momento possibile e convincere che un’altra Europa può essere costruita.

Queste espressioni della volontà popolare danno a noi eletti una grande carica per andare avanti con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo dei primi giorni successivi al nostro insediamento”. Così in una nota Costantino Eretta (Lega) ha commentato i risultati del Carroccio nel Comune di Sarzana.