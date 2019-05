Entra nel vivo la campagna elettorale di "Noi per Castelnuovo"

Sarzana - Val di Magra - Dopo la manifestazione di apertura della campagna elettorale la lista civica "Noi per Castelnuovo - Maria Luisa Isoppo sindaco" continua la presentazione dei candidati e del programma; in questa settimana sono previste due manifestazioni.



Venerdì 10 maggio dalle ore 17,30 alle ore 20,00 presentazione dei candidati e del programma della lista in Piazza Querciola a Castelnuovo Magra; in caso di maltempo la presentazione si terrà all’interno dei locali della ex sala consigliare Palazzo Comunale;

sabato 11/5/2019 dalle ore 18 alle ore 20 presentazione dei candidati e del programma della lista in località Molin del Piano.

Accanto alla presentazione sono state organizzate due iniziative elettorali incentrate sul tema del recupero e della valorizzazione del territorio castelnovese a fini agricoli, agri-turistici e turistici



domenica 12/5/2018 dalle ore 10 alle ore 12,30,00 iniziativa “recuperando …” visita alle aree degradate del territorio castelnovese e comizio volante per indicare le iniziative della lista civica NOI per Castelnuovo di “recupero” di questi luoghi:

ore 10,00 inizio presso il parcheggio adiacente all’area della ex cava Filippi sulla via Aurelia;

ore 10,15 area degradata via Aurelia e area ex Sbarbaro;

ore 10,30 area degradata di via Centotetti;

ore 11,00 area degradata di via Tavolara;

ore 11,30 area degradata del depuratore dei Paduletti;ore 12,00 area degradata dei Paduletti.



La seconda iniziativa si terrà domenica 19/5/2018 dalle ore 10 alle ore 12,30,00 ed avrà per titolo: “valorizzando …” con la previsione di una visita alle aree più belle e significative del territorio castelnovese e comizio volante per indicare le iniziative della lista civica NOI per Castelnuovo di “valorizzazione” di questi luoghi.