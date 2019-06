Enel, Ruggia (Lega): "Mai più centrali a Vallegrande"

Sarzana - Val di Magra - “Il futuro dell’area Enel coinvolge anche Vezzano perché il nostro comune risente drammaticamente di ciò che accade a Vallegrande. Possiamo capire le necessità dettate dalla politica energetica nazionale, ma non possiamo accettare che il nostro territorio continui a patirne i disagi dopo decenni e decenni di combustione del carbone. Abbiamo già dato, e lo abbiamo fatto in misura assai maggiore di altri siti. Vallegrande deve essere bonificata e nessun’altra centrale deve sorgere in quella zona, che può certamente mantenere una vocazione produttiva ma non deve in alcun modo avere ricadute negative, sia pure minime, sulla salute pubblica e sulle condizioni ambientali”. Lo dichiara Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Vezzano ligure.