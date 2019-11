Emergenza cinghiali ad Ameglia, maggioranza chiede intervento di Region e Parco

Sarzana - Val di Magra - Nella seduta di mercoledì sera il consiglio comunale di Ameglia ha approvato la mozione presentata dal consigliere di maggioranza Francesco Bernardini sul problema dei cinghiali, che da diverso tempo sta causando gravi disagi ai cittadini. “Recentemente – spiega il presidente del consiglio - la popolazione di ungulati presenti sul territorio è drasticamente cresciuta e gli animali sono sempre più attratti in prossimità dei centri abitati, soprattutto nel borgo di Montemarcello. Per questo motivo, con l’approvazione della mozione, il Comune di Ameglia lancia un appello agli enti competenti, Parco e Regione, affinché mettano in atto tutte le attività possibili per la risoluzione del problema. Regione Liguria ha già attivato un bando per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, il che indica una particolare attenzione al tema da parte dell'Assessorato competente: con questo atto, richiediamo, però, un intervento d'urgenza, vista la situazione di vera e propria emergenza in cui si trova il territorio”.

“Un altro tema a cui è necessario porre attenzione – aggiunge - è il foraggiamento illegale della fauna selvatica. Vi sono diversi punti, in prossimità delle aree boschive, in cui vengono gettati residui di cibo per nutrire gli animali selvatici. Poiché questa pratica, diffusa sul territorio, contribuisce alla crescita e al mantenimento della popolazione di ungulati e costituisce una fattispecie penalmente sanzionata, chiediamo al Parco anche una maggiore attività di controllo e vigilanza per prevenire questo fenomeno”.