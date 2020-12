Elisei (Sarzana popolare): "Dall'opposizione atteggiamento fascista"

Sarzana - Val di Magra - "Le parole utilizzate dall’opposizione per descrivere l’operato dell’attuale amministrazione di centrodestra sulla gestione dei centri sociali sono gravi, irrispettose ed anacronistiche. Queste inaudite esternazioni non fanno assolutamente parte di una dialettica politica degna di tale nome". A parlare è il segretario organizzativo di Sarzana popolare, Michael Elisei, che si inserisce nell'infuocato dibattito sul Barontini, in particolare su quel 'pulizia etnica' evocato dal centrosinistra.

"In politica purtroppo ormai siamo abituati a vedere e sentire di tutto però ci sono dei limiti che non vanno mai oltrepassati - continua Elisei -. Lo scambio di idee ed opinioni deve sempre essere basato sul rispetto reciproco e non deve mai offendere la memoria di coloro che sono morti sotto i peggiori regimi autoritari. Le parole utilizzate non sono state solo gravemente offensive per le persone che ricoprono incarichi istituzionali nella attuale maggioranza di governo, ma violano anche il ricordo doloroso dei familiari delle vittime del passato".



"Troppo spesso, totalmente fuori luogo, la maggioranza viene accusata dall’opposizione di fascismo perché semplicemente prende delle decisioni non gradite alla minoranza. L’ opposizione dimostra quindi ancora una volta di non accettare idee diverse dalle proprie e con chi la pensa diversamente agisce con frasi ed atteggiamenti denigratori, come fecero a suo tempo i fascisti con gli avversari. I firmatari del comunicato si scusino pubblicamente con la Città", conclude l'esponente del centrodestra.