Elezioni Sarzana, Chiappini: "Nuovi e ambigui partecipanti"

Sarzana - Val di Magra - "Noi crediamo che una lista civica debba essere veramente civica, slacciata da partiti, padroni e manovratori. Noi crediamo che una lista civica sia l'unico modo per cambiare non solo i suonatori, ma anche la musica. Nel rapido avvicinamento alle prossime elezioni comunali il panorama delle liste che concorreranno per conquistare la poltrona di Sindaco si sta arricchendo di nuovi e ambigui partecipanti. Partiti sempre più allo sbando e nuove strane alleanze si presentano senza alcuna remora ma il “fenomeno” della proliferazione delle cosiddette liste civiche sta assumendo caratteristiche incontrollabili e mistificatorie. Nate per lo più con lo scopo di portare voti al partito/i alleato al quale fanno riferimento tendono a confondere l'elettore e a intorbidare le acque del confronto elettorale". Parola social di Valter Chiappini, consigliere comunale di opposizione per 'Sarzana in movimento', "vera ed unica lista civica a Sarzana", precisa l'ex grillino, che invita i cittadini di Sarzana a partecipare all'incontro con la lista in programma giovedì 1 febbraio alle ore 21 al Centro sociale Barontini di Sarzana.