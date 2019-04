Elezioni Arcola, Tinfena chiede le primarie: "Non scegliamo chiusi dentro una stanza"

Sarzana - Val di Magra - Fresco di una significativa investitura da parte della società civile, l'assessore arcolano Gianluca Tinfena, esponente Pd, lancia la proposta delle primarie per decidere il candidato sindaco del centrosinistra. "La stima di tante personalità che svolgono ruoli di primo piano nella società civile in tutto il territorio del Comune di Arcola mi riempie di orgoglio - scrive in una nota l'amministratore classe 1985 -, ma credo con la massima onestà che questo non possa essere abbastanza per coinvolgere tutti i cittadini nelle decisioni che riguardano il futuro di Arcola. Ho sempre pensato e continuo a pensare che i veti incrociati tra partiti non siano capiti dalla stragrande maggioranza delle persone, anzi hanno come effetto quello di allontanarli dalle scelte e dalla politica. Ci sono attualmente in campo nel panorama del centro-sinistra più nomi di candidature che rappresentano esperienze, proposte e caratteristiche diverse, ognuna ugualmente credibile e con pari dignità, tutte finalizzate all’amministrazione del territorio per i prossimi 5 anni. E’ fondamentale mettere al centro di questa decisione i cittadini, abbandonando i sistemi della vecchia politica. Il dato di 1 milione e 600 mila persone che si sono mobilitate il 3 marzo per scegliere il segretario del Partito Democratico é un segnale importante".



Per Tinfena "decidere il futuro di Arcola dentro ad una stanza ci farebbe perdere di credibilità nei confronti della tante persone che sono pronte a scegliere nel modo più democratico possibile, quello delle primarie, la persona che rappresenti il candidato a sindaco ideale per affrontare la coalizione di centro-destra alle prossime elezioni. I cittadini non ci capirebbero se continuassimo a trovare scuse sulle tempistiche o su giustificazioni di comodo per tutelare le proprie rispettive posizioni e interessi. Scendiamo in campo in maniera convinta tra le persone che hanno diritto di scegliere, mettiamoci in gioco con lealtà, onestà e rispetto. I cittadini di Arcola se lo meritano".