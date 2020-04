Dopo rinvio e polemiche torna a riunirsi il consiglio comunale

Sarzana - Val di Magra - Dopo il primo tentativo andato a vuoto per l'inadeguatezza della piattaforma scelta, il prossimo 29 aprile tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Sarzana per discutere gli ordini del giorno relativi al Coronavirus che non erano stati affrontati nella precedente seduta (QUI). Dopo i problemi riscontrati con 'Collaborate space' questa volta il consiglio si terrà in via telematica con Zoom, soluzione testata in questi giorni con successo dai tecnici e vagliata anche dalla riunione odierna dei capigruppo, dopo le roventi polemiche fra maggioranza e opposizione seguite al rinvio del consiglio.



Mercoledì 29 a partire dalle 14 dunque sindaco e consiglieri discuteranno della relazione di Ponzanelli sulle misure adottate in materia di contenimento del virus e mozioni relative alle misure di sostegno economico per cittadinanza e attività e situazione della casa di riposo Sabbadini oltre all'ordine del giorno relativo a Felettino e San Bartolomeo che da mesi attende di essere discusso.