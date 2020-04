Dopo rinvio Ponzanelli chiede nuovo consiglio, anche in 'modalità frontale'

Sarzana - Val di Magra - Dopo il rinvio del consiglio comunale che si sarebbe dovuto tenere ieri per discutere dei temi riguardanti l'emergenza Covid-19 (QUI), questa mattina il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha chiesto la nuova convocazione di una seduta straordinaria per affrontare i temi che non sono stati discussi a causa dell'inadeguatezza della piattaforma scelta per il collegamento di tutti i componenti dell'assemblea cittadina. Rivolgendosi a giunta, segretario e consiglieri, il sindaco ha sottolineato come “l'organo rappresentativo della cittadinanza debba doverosamente discutere della grave emergenza”, aggiungendo: “Dispiace sinceramente che a ciò non si sia proceduto ieri, a fronte di vizi di forma pur legittimamente sollevati dalla minoranza, ma che hanno dato avvio ad un dibattito di ore su temi meramente formali, proprio in un momento in cui la città ha più che mai bisogno di sostanza”.



In merito alle vicissitudini verificatesi ieri, Ponzanelli ha affermato: “nel caso dovessero prolungarsi i tempi di valutazione ed installazione di altra piattaforma virtuale che possa soddisfare gli standard qualitativi, rimetto doverosamente alla vostra attenzione la possibilità di convocazione della riunione anche in modalità frontale, nel rispetto della sicurezza di ognuno e delle norme igienico-sanitarie in vigore. L'Amministrazione si rende sin d'ora disponibile, nell'eventualità, a dotare tutti i partecipanti e i dipendenti dei dispositivi necessari. Ritego – ha aggiunto il sindaco – che la classe politica debba impegnarsi attivamente alla partecipazione e allo svolgimento delle proprie funzioni, tanto più in un momento in cui gli operatori sanitari e tanti lavoratori nel nostro Paese e nella nostra città operano per ore, giorni e notti in condizioni ben più gravi. Altre istituzioni hanno già adempiuto a questo dovere nei confronti dei cittadini, anche gli sforzi dei nostri consiglieri comunali, nelle more dell'adozione di un sistema digitale a distanza perfetto, dovrebbero essere tesi a questo e non al contrario”.