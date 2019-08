Dopo la frase di Iacopi, sindacati: "Basta attacchi ai dipendenti comunali"

Sarzana - Val di Magra - Dopo il sindaco Ponzanelli, anche le sigle sindacali CGIL, CISL e Uil intervengono in merito alle affermazioni del consigliere della Lega Iacopi: “Ancora una volta – scrivono le tre segreterie in una nota - siamo di fronte ad un attacco portato ai dipendenti comunali di Sarzana da parte di un consigliere di maggioranza nel corso della seduta del Consiglio Comunale tenutasi in data 30 Luglio. Accuse gratuite e generiche assolutamente prive di fondamento o di elementi concreti, che non fanno altro che alimentare il clima di odio e diffidenza verso il mondo del pubblico impiego, cioè verso coloro che ogni giorno lavorano per garantire servizi ai cittadini. Laddove si riscontrassero mancanze, errori o inefficienze da parte del personale comunale – aggiungono - le norme di legge e quelle contrattuali prevedono specifiche procedure e adeguate sanzioni da applicare da parte degli Organismi competenti. La pubblica gogna non è fra queste ed è assolutamente inaccettabile”. (QUI l'intervento del sindaco)



Gli esponenti sindacali tornano però anche sulle relazioni con l'amministrazione già evidenziata di recente: “A fronte infatti di un'apparente normalizzazione dei rapporti seguita all'incontro con Sindaco e Assessore al Personale, è stata pubblicata la notizia dell'avvenuta approvazione della riorganizzazione della macchina comunale. Ciò a fronte del fatto che ancora non è iniziato un confronto sull'argomento (i documenti sulla materia sono stati inviati alle OO.SS. e alla RSU soltanto ieri 1 Agosto alle 17:00), contrariamente a quanto affermato sulla stampa dall'Assessore al Personale. Riteniamo che questa sia un'ulteriore forzatura riguardo i rapporti con i rappresentanti sindacali e quindi con i dipendenti comunali che essi rappresentano. A fronte di tali motivi abbiamo chiesto un incontro politico immediato, al fine di chiarire le rispettive posizioni e comprendere quali siano i margini di confronto e dialogo che l'Amministrazione intende impostare con i Sindacati e quindi con i lavoratori.

Diversamente il percorso di mobilitazione del personale, attualmente sospeso, sarà ripreso”.