Dopo il 'caso Bibbiano' Giorgi (M5S) chiede tutti i dettagli sulla situazione sarzanese

Sarzana - Val di Magra - In seguito al clamore destato dall'operazione “Angeli e Demoni” condotta dai Carabinieri di Reggio Emilia sui fatti di Bibbiano, la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Sarzana Federica Giorgi ha presentato un'interpellanza in merito alla vigilanza sui servizi ai minori allontanati dal nucleo familiare di origine. Con l'interrogazione, rivolta a sindaco e giunta, Giorgi intende conoscere quanti sono attualmente i bambini allontanati dalla famiglia di origine e per quale durata; a quale tipologia di affidamento extra familiare si è ricorso; in quanti casi di necessità e urgenza l'affidamento extra familiare è stato disposto senza porre in essere gli interventi previsti dagli articoli e da quali organi competenti e a quale tipologia di affidamento extra familiare si è ricorso per tali casi. L'esponente cinquestelle chiede infine all'amministrazione quanti sono gli esiti positivi di rientro/riaffido del minore alla famiglia di origine e quanti controlli gli organi di competenza del Comune hanno attivato negli ultimi cinque anni e con quali esiti.