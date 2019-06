Dopo i vandalismi, M5S: "Che fine hanno fatto le nuove telecamere?"

Sarzana - Val di Magra - “Resta di fatto incomprensibile agli occhi del Movimento 5 Stelle, oltre che insostenibile, che un gruppo politico che ha fatto dei problemi di sicurezza urbana la bandiera della propria campagna elettorale, in un anno di governo del nostro Comune non solo l’abbia del tutto trascurata, ma si sia posto in una posizione di testimone passivo ed inerme di un significativo decadimento del livello di sicurezza a discapito del cittadino Sarzanese”. Così gli esponenti cittadini del Movimento che a pochi giorni dagli atti di vandalismo avvenuti a Porta Romana, sollecitano l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti. La consigliera comunale Federica Giorgi ha infatti presentato un'interpellanza rivolta al sindaco e all'assessore alla sicurezza Torri in merito all'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza.

Nello specifico Giorgi chiede se sono state installate le cinque telecamere di ultima generazione annunciate dalla giunta e se queste sono state collegate con le sedi delle Forze dell'ordine. L'esponente Cinquestelle chiede inoltre se il Comune ha ricevuto il finanziamento di 60mila euro della Regione Liguria per altre telecamere da installare in altre zone critiche della città.