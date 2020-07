Distributore acqua potabile Santo Stefano, Zangani chiede lumi all'assessore

Sarzana - Val di Magra - "A causa del Covid-19 il servizio di erogazione dell’acqua potabile in Piazza Matteotti é stato sospeso. In comuni vicino al nostro territorio il servizio è stato da tempo riattivato. Questo servizio oltre che un risparmio economico per le famiglie è anche un risparmio in termini di quantità di plastica da smaltire". Lo scrive in una interpellanza urgente a risposta orale il consigliere comunale santostefanese Angelo Zangani (Misto), che, rivolto all'assessore all'ambiente Gionni Giannarelli, chiede "quali sono le difficoltà che non hanno ancora permesso il riavvio del servizio".