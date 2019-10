Distributore a Santo Stefano, il sindaco: "Gnl compatibile con ambiente"

Sarzana - Val di Magra - "La richiesta di apertura di un distributore di carburanti e la scelta del relativo sito di Via De Gasperi risalgono al 2015, quando governava l'amministrazione comunale precedente rispetto a questa. Io ho portato avanti il progetto in continuità con quella amministrazione. È vero che in origine si parlava di Gpl. Di Gnl si è cominciato a parlare in un secondo momento, ed è una cosa positiva, essendo un carburante ad alta compatibilità ambientale. Inoltre non è vero che l'idea iniziale era rivolta principalmente alle automobili, ma si pensava già ai camion". Lo dichiara in una nota il sindaco di Santo Stefano Paola Sisti rispondendo al comunicato diffuso dal gruppo Italia Viva (QUI). "Del resto - prosegue - parliamo di una zona immaginata non da oggi in ottica autotrasporto: si pensi all'importantissimo Sportello unico doganale e al rifacimento delle due rotatorie da parte dell'Autorità portuale, tra l'altro iniziative avviate nel corso della precedente amministrazione. Preme inoltre sottolineare che il progetto in questione, appena un anno fa, ha avuto un primo via libera da parte della giunta anche con i voti favorevoli di attuali esponenti del gruppo Italia Viva".