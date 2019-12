Distributore Gnl a Santo Stefano, salta il consiglio comunale

Sarzana - Val di Magra - Niente consiglio comunale straordinario a tema distrubitore Gnl a Santo Stefano di Magra. I consiglieri comunali di opposizione Emilio Ratti e Paola Lazzoni, del gruppo 'Insieme per voltare pagina', hanno infatti deciso di ritirare la richiesta e la relativa pratica. Questo è quanto è emerso in commissione . Il consiglio avrebbe dovuto tenersi domani, mercoledì 11 dicembre. "Solo in Commissione Territorio abbiamo appreso che la Spigas ha presentato una richiesta di provvisoria sospensione dell’iter procedurale di approvazione del progetto per l’installazione di una stazione di servizio carburanti e Gnl a Santo Stefano di Magra in quanto la stessa sta elaborando alcune modifiche al progetto - osserva la Lazzoni -. L’istanza di sospensione è stata presentata in data 6 Novembre e l’ufficio SUAP ha sospeso la procedura in data 7 Novembre chiedendo addirittura l’annullamento della proposta di delibera di Consiglio comunale. Insieme al consigliere Emilio Ratti avevo presentato la richiesta di convocazione del Consiglio comunale straordinario, per la discussione e votazione della pratica, in epoca antecedente l’istanza di sospensione ovvero in data 23 ottobre e, ciò nonostante, il sindaco non si è premurata di informare almeno noi che ne siamo stati i promotori, del fatto che gli elaborati progettuali su cui sarebbe stato chiamato a discutere il Consiglio sono stati superati in attesa di modifiche progettuali. Per questo motivo riteniamo non più necessario, allo stato attuale, sino alla presentazione di queste modifiche, discutere del tema in un Consiglio Comunale che andrebbe ad impiegare tempo, risorse ed energie a discutere di ciò che oggi non c’è più!".



Per la consigliera del gruppo di destra "anche questa volta il sindaco Sisti è riuscito a svilire il ruolo dei consiglieri comunali; dopo avere garantito al privato la riuscita dell’operazione, ha compreso che non solo l’opposizione è contraria all’installazione di una stazione per Gnl ma anche una parte della sua maggioranza ed ha acconsentito che la pratica venisse sospesa dal privato in uno scorretto silenzio istituzionale assoluto. Ad ogni buon conto, allo stato attuale, il gruppo Insieme per voltare pagina non può che rimarcare il successo di avere ottenuto uno stop all’approvazione di un altro progetto che sarebbe troppo gravoso per il nostro territorio".