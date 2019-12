Distributore Gnl, Sisti: "La destra rifiuta l'approfondimento"

Sarzana - Val di Magra - "Non sono io, sindaco, a svilire il ruolo dei consiglieri comunali, ma è il consigliere Lazzoni stesso a farlo, producendosi nell'ennesimo attacco strumentale. Prima di tutto, lei e il suo gruppo, avendo fatto un accesso agli atti, erano al corrente dell'istanza di sospensione dell'iter per il distributore di Gnl presentato da Spigas. Inoltre, la richiesta della società, motivata dalla necessità di apportare alcune modifiche al progetto, non impediva di discutere del tema in commissione – visto che le modifiche progettuali non ne cambieranno la sostanza -, stante anche la presenza dei tecnici. Un'opportunità accuratamente evitata dai consiglieri del gruppo 'Insieme per voltare pagina', in modo da trovare un nuovo sterile appiglio polemico, con buona pace di quelle richieste di partecipazione e approfondimento che sbandierano a ogni occasione, evidentemente in maniera strumentale. Questo è il vero tema: la mancanza di reale interesse al tema da parte di 'Insieme per voltare pagina', a fronte di una giusta apertura alla discussione mostrata dall'amministrazione, che correttamente, in seguito alla prima richiesta di un consiglio straordinario sul distributore, lo aveva convocato entro 20 giorni dalla richiesta stessa (fissandolo al 12 novembre). Una seduta poi saltata per indisponibilità dei richiedenti stessi e fissata nuovamente all'11 dicembre, quando si sarebbe potuto ulteriormente dibattere quella questione dopo il passaggio in commissione".



Paola Sisti, sindaca di Santo Stefano Magra