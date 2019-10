Distretto turistico Val di Magra e Val di Vara, se ne parla a Luni

Sarzana - Val di Magra - "Sarà un'occasione di confronto e proposte l'iniziativa del prossimo sabato sul distretto turistico della Val di Magra e dell'Unione di comuni della Val di Vara. I distretti turistici costituiscono uno strumento molto utile e interessante per rilanciare il protagonismo dei territori, per unire le forze e affrontare le criticità in maniera sinergica. I nostri territori hanno enormi potenzialità che devono essere messe a sistema per renderli veramente appetibili da un vasto pubblico”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Juri Michelucci in merito all'iniziativa che si terrà sabato 5 ottobre dalle ore 10 presso l'azienda

“La baia del sole” a Luni.

“Interverranno Daniele Montebello, Alessandro Silvestri, Monica Paganini, Alberto Battilani, Mario Scampelli, Massimo Bertoni, Simone Sivori, Massimo Caleo, Alessandro Ravecca e Angelo Matellini tra i protagonisti che hanno costituito il distretto della Val di Magra e dei comuni dall'Unione dei comuni della Val di Vara”.



“Voglio cogliere l'occasione - conclude Michelucci - per ringraziare i sindaci, attori di questo progetto, come Paola Sisti che da principio ha creduto in questa nuova prospettiva di rilancio e si è attivata personalmente coinvolgendo tutti noi nella costituzione e la realizzazione del distretto. A noi tutti spetta ora il compito di dare una prospettiva concreta a questo contenitore che può davvero diventare il fulcro del rilancio delle nostre comunità. Invito tutti pertanto a partecipare all'iniziativa di sabato, poiché ogni contributo può davvero fare la differenza".