Distretto turistico, Sarzana Popolare a Sisti: "Se ha un'idea la delinei"

Sarzana - Val di Magra - Paola Sisti parla di Amministrazione sarzanese inerte sul distretto turistico: ricordiamo al sindaco di Santo Stefano Magra, che sul distretto turistico sono stati fatti almeno tre diversi incontri a Sarzana ed a Santo Stefano, oltre ad uno anche a Firenze qualche mese fa. Il nostro comune non è certamente inerte: dica lei cos’ha fatto questi anni, in una Val di Magra che sul turismo è all’anno zero. Certamente, durante l’ultimo incontro sul distretto a Firenze a cui abbiamo partecipato assieme, sono emerse difficoltà oggettive sulla possibilità di dare concretezza operativa alla rete: difficoltà che con impegno e lavoro stiamo cercando di risolvere, nel risolvere un distretto altrimenti già nato decotto. Questo non significa che vogliamo rinunciare: ma se il sindaco Sisti ha un'idea la delinei, ne abbiamo sentito la mancanza in questi anni. Racconti quello che secondo lei potrebbe essere il percorso, gli abitanti della val di magra aspettano da decenni che qualcuno batta un colpo. La nostra Amministrazione è pronta a valutare qualsiasi progetto che possa portare buoni frutti per la città: in alternativa andremo avanti facendo ciò che non è stato fatto finora.



Gruppo consiliare Sarzana Popolare