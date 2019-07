Distretto turistico, Ponzanelli contro Sisti: "A Sarzana è tornata la movida"

Sarzana - Val di Magra - In merito alle dichiarazioni del sindaco Sisti (QUI) rimaniamo sconcertati. Sarzana è presente e partecipe a tutti gli incontri e rappresentanze svoltesi. Il cambiamento con l’entrata della nuova amministrazione, e nel ruolo dell’ assessore al turismo Roberto Italiani, è sotto gli occhi di tutti, semplici cittadini e tecnici del settore. Le numerose manifestazioni che si succedono sono frutto di una vasta competenza, di una lungimiranza nelle spese e nell’ oculatezza dei temi che periodicamente vengono proposte a tutti i cittadini.

Testimone ne è il ritorno della “movida Sarzanese” e dell’affluenza turistica, che danno di nuovo lustro a una Sarzana che era caduta nell’oblio e scomparsa dalle opportunità turistiche.

Quindi Sarzana ha guadagnato sul campo i gradi per essere capofila del distretto turistico.

Non ricordiamo quando e se il sindaco Sisti abbia mai rimproverato la decadenza della città alla passata amministrazione di centro sinistra, guidata dal suo partito, ricordandole il bilancio disastroso trovato proprio nell’assessorato del commercio e turismo di Sarzana (una delle tante eredità lasciate dal partito democratico).

Vorremmo ricordare al sindaco Sisti che non si vive di sola”Via Francigena” -a patto che ci si viva!-, di pensare a Santo Stefano Magra che al momento e’ capofila da terzo mondo nel turismo e negli investimenti in tale settore.

Fuori da ogni collegamento, nessuna programmazione, nessun indirizzo in materia e nessuna traccia sul territorio che indichi allo “sventurato” di passaggio un ristorante, una ricezione turistica, un affittacamere.

Se questo è un paese che si dichiara di fare capofila nel turismo, lascio riflettere chi ci legge.



Francesco Ponzanelli

Capogruppo Consiliare “Santo Stefano Popolare”