Disagi alle poste di Santo Stefano, Zangani chiede soluzioni

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere comunale Angelo Zangani torna a incalzare Palazzo civico sulla situazione degli uffici postali del territorio comunale di Santo Stefano. L'esponente socialista, gruppo misto, ha infatti presentato un'interpellanza a tema rivolta al sindaco Paola Sisti. "Nell'agosto scorso - scrive Zangani - avevo sollecitato Lei, sindaco, a intervenire presso le Poste per organizzare gli uffici per evitare i disagi che le stagioni autunnale e invernale avrebbero causato all'utenza, in modo particolare agli anziani. Il covid 19 ha creato l'esigenza del distanziamento, di conseguenza all'attesa gli utenti sono costretti a rispettarlo all'esterno degli uffici. Alla necessità di ampliare gli orari di ricevimento è seguita una riduzione di giornate a disposizione dell'utenza nell'ufficio del capoluogo. Avevo sollecitato Lei ad agosto a farsi carico di questo problema, oggi puntualmente assistiamo a lunghe code al verificarsi di intemperie stagionali. Sono a chiedere se si é attivata verso le Poste e se le stesse si sono date disponibili a organizzarsi in modo da superare detti disagi, come sembra siano intervenuti in altri comuni. Gli utenti di Santo Stefano intanto si sono attivati con una raccolta firme".