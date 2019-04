Direttore sociale vacante, Viale: "Non possiamo interferire e scelta Comune è legittima"

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere regionale Juri Michelucci Pd) ha presentato un’interrogazione sull’incarico di Direttore sociale affidato “ad interim” al segretario generale del Comune di Sarzana, dott. Guerrera. Michelucci ha ricordato che per la figura del direttore sociale, si può ricorrere ad assunzioni esterne “solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente”. Il consigliere ha chiesto se può essere affidato un incarico pro tempore e/o di reggenza ad un dipendente di un altro Comune del distretto con una professionalità specifica richiesta per incarico di Direttore sociale e quale sia il ruolo del Comune capofila del distretto per la nomina di Direttore sociale L’assessore alla sanità Sonia Viale ha risposto che la competenza su questa materia è del Comune sulle cui scelte "la Regione non può interferire e comunque, dopo un esame della normativa, la scelta è stata legittima", come si legge nella nota diramata dalla Regione.