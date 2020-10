Digestore, sottosegretario Morassut: "Ministero chiederà pareri Ispra e Iss"

Sarzana - Val di Magra - “Attenzione ai fini della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini”. La assicura in una nota l'onorevole Roberto Morassut (Pd), sottosegretario all'Ambiente, parlando del progetto del biodigestore di Saliceti. “la cui procedura autorizzativa – ricorda - è in capo alla Regione Liguria”. Morassut afferma che “nel rispetto delle prerogative e delle attribuzioni previste dall'ordinamento, il ministero dell'Ambiente non mancherà di avvalersi delle valutazioni degli istituti nazionali di Ispra e Iss e di considerare la coerenza della previsione del biodigestore rispetto al quadro regionale del piano rifiuti ligure. Attenzione particolare dovrà essere rivolta alle ricadute che la possibile realizzazione del biodigestore può avere sulla falda sottostante". Conclude il sottosegretario (in questi giorni intervenuto anche su Enel): “La realtà e la comunità della Spezia chiamano tutte le istituzioni al massimo senso di responsabilità e alla massima sensibilità verso le aspettative di un territorio straordinario e unico, quanto delicato e gravato nel tempo da importanti pressioni sul sistema ambientale". Parole che trovano subito una positiva reazione da parte di Paola Sisti, sindaca di Santo Stefano: “Un importante segnale di attenzione, forse lo sforzo dei comitati e dell'amministrazione comunale cominciano a ottenere risultati”, commenta la prima cittadina, che nelle scorse settimane ha inviato una lettera al ministro Costa per sensibilizzarlo in merito alla vicenda dell'impianto e del suo iter procedurale.