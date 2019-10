Digestore, renziani chiedono consiglio straordinario: "Preoccupati da tempi ricorso"

Sarzana - Val di Magra - Il gruppo consiliare Santo Stefano Viva, con i consiglieri Nicla Messora e Salvatore Stelitano, ha presentato richiesta di consiglio comunale straordinario sull’ipotesi di insediamento in Località Saliceti di nuovo impianto di Biodigestore. I consiglieri hanno chiesto la possibilità di audizione di tutte le associazioni ambientaliste coinvolte, con particolare richiesta di audire il Comitato Sarzana che botta in quanto unico sodalizio che ha partecipato all’intera inchiesta pubblica indetta da Regione Liguria. Chieste inoltre la presenza del giurista ambientale Marco Grondacci e dell'avvocato Piera Sommovigo, figure scelte dall'amministrazione per seguire la vicenda digestore, per avere un aggiornamento sullo stato e i tempi del ricorso del Comune di Santo Stefano Magra.

“Siamo stati d’accordo, come consiglieri di maggioranza - spiegano i consigliere renziani -sia all’incarico ai due professionisti che al ricorso contro la delibera sull’inchiesta , riconoscendo un atto di arroganza, in dubbio di legittimità, di Regione Liguria per avviare il biodigestore a Saliceti seppur non iscritto nel piano Provinciale dei Rifiuti. Siamo molto preoccupati, i tempi del ricorso non ci paiono in linea con i tempi accelerati che il centro destra sta dettando su questa partita. A breve partiranno le conferenze dei servizi e sempre più insistenti sono i riferimenti a vendite già concluse di proprietà e terreni nella zona. Per questo abbiamo chiesto al Sindaco di fornire dettagli richiedendo formalmente alla Società Iren. Percepiamo uno strano silenzio della politica e auspichiamo una più forte presa di posizione contro il governo Toti su questa scellerata ipotesi".