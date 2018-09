Digestore, oltre duemila 'No' in Comune. Scintille in maggioranza

Il Coordinamento va in pressing sull'amministrazione vezzanese e chiede al primo cittadino di rispondere sulla valutazione sanitaria per il presidio Cdr. E il Pd ribatte a Rifondazione: "Abruzzo corretto".

Sarzana - Val di Magra - Tutt'altro che silenti i giorni che portano al'attesissimo consiglio comunale di Vezzano di venerdì, dedicato alla discussione sull'ipotesi di un digestore anaerobico di rifiuti organici in località Saliceti, in terra Vezzanese, ma conficcata nel territorio di Santo Stefano di Magra. Il Coordinamento No Biodigestore, sorto la scorsa primavera appena hanno preso piede le voci sulla 'candidatura' di Saliceti ad accogliere l'impianto, oggi ha consegnato a Vezzano, in Comune, le 2.140 firme di vezzanesi e santostefanesi raccolte da giugno. Autografi che, naturalmente, perorano la causa del no al digestore a Saliceti – e perché no molti sono per il no ai digestori in generale. “Con la loro firma i cittadini chiedono che sia tenuta nella debita considerazione la loro richiesta di non dare il permesso di installare l'impianto di digestione anaerobica nel territorio comunale di Vezzano. Chiediamo che tale volontà popolare non sia ignorata”, scrivono dal Coordinamento nella comunicazione inviata al sindaco Pd Fiorenzo Abruzzo e ai consiglieri, chiedendo inoltre “che si dia seguito alla richiesta di valutazione di impatto sanitario avanzata dal Coordinamento stesso lo scorso 30 luglio, e protocollata nella medesima giornata, relativa all'attuale impianto operativo a Saliceti che tratta rifiuto indifferenziato. Ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro rispetto a tale richiesta pertanto riteniamo che tale comportamento dell'amministrazione sia censurabile sia dal punto di vista morale e sociale che sprezzante della volontà popolare”.



La pratica biodigestore – a 48 ore dal consiglio 'evento' – seguita poi nel portar scompiglio all'interno della maggioranza di centrosinistra che regge il municipio. Oggi la segreteria del Partito democratico di Vezzano ribatte ai fendenti di Rifondazione comunista, che ha accusato i Dem di aver escluso un documento del Prc in vista del consiglio di venerdì, la cui convocazione è tra l'altro ritenuta irregolare dalla forza guidata di sinistra radicale.



“Leggiamo con stupore – così il Direttivo del Pd di Vezzano - la nota di Rifondazione sulla presunta irregolarità della convocazione del consiglio comunale di Vezzano , previsto per venerdi 28. E' vero che la consigliera Nadia Lombardi ha presentato e protocollato un 'atto' (interrogazione per la quale è prevista una risposta scritta e dove peraltro non vi è traccia di alcuna richiesta di consiglio comunale sul tema), ma è altrettanto vero che il Partito democratico di Vezzano Ligure ha protocollato il proprio documento politico, contenente richiesta di convocazione e per cui viene citato nella convocazione del consiglio comunale, a metà agosto. Durante la riunione del gruppo di maggioranza del 21 settembre scorso (assente il solo consigliere Emilio Donini, ma presente la consigliera di Rifondazione) è emerso ed è stato condiviso che nella seduta del prossimo 28 settembre non vi sarebbe stata alcuna votazione su nessun documento, in ragione del fatto che nessuno ha mai ancora presentato un documento nella forma che avrebbe consentito una sua votazione (gli atti che sono stati protocollati nei mesi scorsi prevedono, infatti, solamente una discussione e non un’approvazione). Crediamo quindi che il sindaco si sia comportato correttamente nella convocazione dell’assemblea consiliare, prevedendo, quindi, una libera discussione sul tema del biodigestore”.



“E’ chiaro che ora, compiuto il primo passo di discussione consiliare – concludono dal Pd vezzanese -, sia compito nostro (inteso come forze di maggioranza) lavorare tutti insieme per costruire ed approvare un documento unitario e cominciare davvero a lavorare, con unità di intenti, nell’individuazione di azioni mirate ed efficaci per impedire la realizzazione dell’impianto nel nostro territorio, senza ulteriori e sterili polemiche. Invitiamo, quindi, gli amici di Rifondazione ad abbandonare i toni di contrapposizione con 'la parte sbagliata' che spesso hanno accompagnato la loro azione politica, locale e non, e a tornare ad un tavolo di discussione, per produrre un documento da presentare congiuntamente all'attenzione dell'assemblea consiliare vezzanese e procedere alla sua approvazione”.