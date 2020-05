Digestore, l'ex sindaco Baruzzo: "No a un continuo rinvio delle decisioni"

Sarzana - Val di Magra - "Saliceti é alla conclusione del suo iter. I pretestuosi distinguo non mi convincono. Su Saliceti pare che le Università di Milano, Pisa e Modena si siano espresse, escludendo rischi su pozzi e falda. Legambiente nazionale e regionale hanno ribadito la posizione, chiusura ciclo rifiuti, con tecnologia da Biodigestore. È confermato che l'impianto Forsu non è assimilabile ad un impianto nucleare. Iren ha acquistato tutti i terreni circostanti. Questa è la situazione. Il 4 giugno la conferenza dei servizi darà il suo parere. Dopodiché la Regione emetterà il decreto.

Considero che non sia accettabile un continuo rinvio delle decisioni. Organismi, presumo competenti, daranno la soluzione". Lo afferma Sauro Baruzzo, ex sindaco di Santo Stefano ed ex presidente della Provincia.