Digestore, l'amministrazione di Vezzano: "Non si può far ricorso su atto che non esiste ancora"

Sarzana - Val di Magra - Il gruppo consiliare della Lega incalza l'amministrazione comunale di Vezzano perché si muova contro il biodigestore, Palazzo civico risponde. "Cari colleghi consiglieri della Lega - così in una nota il sindaco Bertoni e la giunta - nell'interpellanza da voi presentata sono presenti argomenti probabilmente a voi poco conosciuti, distanti dalla vostra realtà e anche poco abilmente mistificati solo per ottenere qualche apprezzamento sui social network, ma la realtà è un'altra. Ci preme innanzitutto ricostruire i fatti e chiarire che nessuno ha ancora presentato alcun ricorso contro la realizzazione dell'impianto biodigestore in località Saliceti in quanto le procedure amministrative di autorizzazione alla costruzione non si sono ancora concluse. Qualsiasi persona può capire che non si può fare ricorso contro un qualche atto che non esiste ancora. Di grande interesse invece è il vostro improvviso risveglio verso quest'argomento; nessuno di voi è mai stato presente ad alcun incontro pubblico negli ultimi 18 mesi. Dire che questo vostro interesse sia solo strumentale è fin troppo facile ed infatti ci piace ricordare che avete propagandato in campagna elettorale (giusto 18 mesi fa circa) il vostro No assoluto alla realizzazione dell'impianto mentre oggi, incredibilmente, lo condizionate esclusivamente alla sicurezza delle falde acquifere. Viene da riflettere, quindi, che se tali falde risulteranno sicure voi sarete d'accordo alla realizzazione. Evidentemente sono le illuminazioni sulla Via che porta a Piazza De Ferrari a Genova".



"Il Comune di Vezzano Ligure - si legge ancora -, ad oggi, è l'unico ente che ha espresso, nelle sedi competenti, il proprio dissenso totale alla realizzazione dell'impianto. Vi invitiamo a leggere la nota inviata alla Regione Liguria, in occasione della prima e unica udienza della conferenza dei servizi, nella quale il Comune di Vezzano Ligure, nella persona del Sindaco, ha espresso chiaramente la propria contrarietà alla realizzazione chiedendo inoltre la sospensione di ogni iter autorizzativo ripartendo dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica".