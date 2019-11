Digestore, il Puc di Vezzano dice no: zona agricola

Sarzana - Val di Magra - Non c'è spazio per il biodigestore nel nuovo Puc di Vezzano. Il Piano, pubblicato oggi sul sito del Comune, è stato approvato dalla Regione Liguria dopo che i tecnici vezzanesi hanno operato una serie di ritocchi richiesti da Genova. Domani alle 16.00 in sala consiliare si terrà la prima di una serie di presentazioni pubbliche dell'importante strumento urbanistico, la cui complessa redazione ha preso il via con le precedenti amministrazioni, trovando compimento oggi con quella guidata dal sindaco di centrosinistra Massimo Bertoni, in carica dalla scorsa primavera. Come detto, nell'ormai famoso 'fagiolo' di Saliceti, lembo vezzanese al confine con Santo Stefano, per quelle aree sulle quali si immagina l'edificazione del digestore è stata confermata la destinazione agricola, un'eccezione – che quindi permane – all'interno del fazzoletto di terra stretto tra le braccia del raccordo autostradale, all'interno del quale sorgono attività industriali quali l'impianto Css, che tratta rifiuti indifferenziati.



“La destinazione è agricola e l'amministrazione comunale non ha intenzione di apportare varianti per cambiarla consentendo insediamenti industriali”, spiega a Cds l'ingegner Sabrina Flotta, assessore all'Urbanistica del Comune di Vezzano ligure, che parla di “un Puc molto ecologico, con studi particolari sulla liquefazione dei suoli e un'operazione di microzonizzazione sismica. Un Piano innovativo e attento alla salvaguardia dell'ambiente e della vita umana”. E che dice no all'impianto di trattamento anaerobico di rifiuto organici che Recos, società del Gruppo Iren, è fermamente intenzionata ad allestire. Un tema di cui politica e società civile ampiamente e aspramente dibattono da ormai un anno e mezzo. Il 'no' del Puc vezzanese sarà senz'altro una casella con cui fare i conti nel corso del procedimento autorizzativo dell'impianto, che in tarda primavera dovrebbe entrare nella fase della conferenza dei servizi.