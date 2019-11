Digestore e distributore Gnl, doppio consiglio straordinario a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Biodigestore al centro del prossimo consiglio comunale di Santo Stefano di Magra, convocato in forma straordinaria per giovedì 7 novembre alle 18.00 all'ex opificio della Vaccari. Sarà infatti affrontato l'ordine del giorno presentato dai consiglieri di Italia Viva Nicla Messora e Salvatore Stelitano dedicato alla tanto dibattuta vicenda dell'impianto rifiuti al momento previsto in località Saliceti. E martedì 12 novembre, sempre alle 18.00, spazio a un altro consiglio comunale, questa volta incentrato sull'ordine del giorno del gruppo della destra 'Insieme per voltare pagina', sottoscritto dai consiglieri Emilio Ratti e Paola Lazzoni, dedicato alla proposta di variante al Puc presentata dalla società Spigas per la costruzione su Via De Gasperi di un distributore di carburanti, preminentemente Gnl, tema anche questo aspramente dibattuto nelle scorse settimane.