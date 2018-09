Digestore, centrodestra Santo Stefano: "Vezzanesi, alle prossime elezioni riflettete bene"

Sarzana - Val di Magra - “In politica vi è il momento del compromesso ma arriva, come normale, il giorno di dare risposte e metterci la faccia. Noi invitiamo i vezzanesi a riflettere bene alle elezioni prossime nel loro Comune”. Questa dritta ai vezzanesi arriva... dai santostefanesi. In particolare da una nota congiunta del centrodestra, sottoscritta dai capogruppo consiliari, il 'costiano' Francesco Ponzanelli (Santo Stefano popolare) e l'esponente della destra Emilio Ratti (Insieme per voltare pagina), i quali il suggerimento ai vezzanesi lo danno al culmine di una riflessione sul digestore di rifiuti organici che dovrà trovar posto nello Spezzino – location più gettonate Saliceti e Boscalino -, come comanda in Piano provinciale dei rifiuti.



Il digestore a Saliceti è ritenuto una “sciagurata ipotesi” che “sarebbe un affronto a tutti i cittadini che hanno espresso chiaramente la loro posizione, attraverso tutti gli strumenti legali e di democrazia che possono essere esercitati. Chiediamo di 'riflettere' a chi ha poteri decisionali in merito. Dopodiché ognuno, e sottolineiamo ognuno, si prenderà le proprie responsabilità politiche e morali su un 'probabile' ripensamento. Vorremmo anche finalmente sapere se il comune di Vezzano Ligure e quindi la sua amministrazione è favorevole oppure no. Ci risulta che non si sia ancora svolto ancora ad oggi un consiglio comunale ad hoc (si terrà giusto questo fine settimana, venerdì 28 alle 17.00, ndr). Siamo preoccupati di questo atteggiamento irresponsabile: un sindaco democraticamente eletto non può sottrarsi a un normalissimo confronto civile per un problema simile che investe già tutta la vallata. Se così accadesse, qualcuno non si dimostrerebbe all’altezza del compito assegnatogli. Ricordiamo che il luogo di Saliceti è una lingua di terra a due passi dal parco, già consumata in ogni specie di attività, attualmente abitata da persone con le loro storie personali e le loro origini. Certamente il ciclo dei rifiuti non è ancora chiuso dal 2003 e questo vuoto deve essere assolutamente colmato. Ma è anche vero che non si può prescindere da un no pressoché unanime verso l’imposizione di tale opera”. Di qui, il suggerimento ai vezzanesi da parte del centrodestra santostefanese.