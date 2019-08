Digestore, Stelitano: "Comitati divisi, Pd scenda definitivamente in campo"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Salvatore Stelitano, consigliere comunale Pd Santo Stefano di Magra



Colgo con piacere il fatto che il consigliere Lazzoni (QUI) per senso istituzionale, abbia percepito il senso di responsabilità che ha denotato e connotato il mio voto a sostegno dell’azione amministrativa nell’ultimo consiglio comunale.

Un voto che preme ribadire, non è mai scontato, ma frutto di una serie di ponderazioni di natura politica, prive di valutazioni personali, che altrimenti mi avrebbero indotto ad archiviare questa esperienza già da tempo, dati gli strumenti che mi sono stati usati.

Nel merito, in questi giorni si tengono/terranno importanti attività a contrasto del biodigestore di Saliceti, contro il quale lo scrivente unitamente a una parte di maggioranza ha da sempre manifestato contrarietà facendosi promotore di licenziare ben due ordini del giorno in consiglio comunale. Ciò a differenza di chi amministrando ha taciuto di avere visto il progetto da almeno otto mesi !!

Non è pertanto questo il momento di lasciare spazio alle divergenze ma il tempo delle assunzioni della responsabilità a tutela del territorio.

Le “presunte divisioni” per quanto mi concerne nascono dal fatto che, nonostante le promesse elettorali e non, si è passati da un “grande piano di piccole opere” a “un piccolo piano di grandi opere”, la cui opera magna si riassume in un neo edificio scolastico tutto sommato di modeste dimensioni, in danno alla vendita delle quote di Svar.

Che l’amministrazione ha deciso di aumentare l’addizionale IRPEF comunale per garantire la spesa corrente in luogo delle infrastrutture, forzando di fatto la mano ai consiglieri, posto anche il clima politico che si respira nel paese e nel comune a seguito delle elezioni europee.

Tutte queste considerazioni sono state oggetto di severa ponderazione dato che la tutela del territorio assume un ordine di priorità assoluta per lo scrivente.

Considerato che in queste ore si registra una certa divisione tra i comitati apolitici ma a mio avviso non apartitici, a contrasto del biodigestore è bene che il Pd di Santo Stefano di Magra scenda definitivamente in campo e come membro della maggioranza sono pronto a farmi promotore senza tatticismi di una manifestazione pubblica con corteo a contrasto della scelta di Saliceti.