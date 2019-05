Digestore, Santo Stefano popolare: "Sinistra ipocrita, noi coerenti"

Sarzana - Val di Magra - “Ieri si è svolta una manifestazione sul biodigestore alla Spezia davanti alla sede dell’ex ACAM, oggi IREN, a cui i Consiglieri Comunali Alberto Monticelli e Pietro Serarcangeli del movimento civico “Santo Stefano Popolare hanno preso parte per esprimere la vicinanza ai cittadini e la contrarietà al biodigestore”. Lo afferma il Capoguppo Provinciale di “La Spezia Popolare” Francesco Ponzanelli, che prosegue: “Noi siamo presenti sul territorio, siamo i primi ad aver fatto un Consiglio straordinario sulla questione del biodigestore nel maggio scorso e siamo sempre stati coerenti nel portare avanti le nostre proposte e le nostre affermazioni condivise. Oggi sono stati messi in evidenza più che mai gli atteggiamenti ipocriti e poco credibili da parte di chi ha sempre governato Santo Stefano Magra: la sinistra non ha mai fatto nulla per tutelare i cittadini. Come “Santo Stefano Popolare vorremmo sapere dove erano gli amministratori comunali che oggi si ergono a paladini facendo battaglie contro il biodigestore quando il nostro territorio è stato invaso dai container e quando nella zona di Saliceti è stato realizzato il trattamento dei rifiuti. Quegli stessi amministratori, il Sindaco Paola Sisti insieme al suo partito e alla classe dirigente, hanno distrutto la città e il territorio di Santo Stefano Magra; chi ha la responsabilità degli scempi fatti, oggi non è credibile nel difendere il territorio. Noi siamo sempre stati dalla parte dei cittadini, non abbiamo mai avuto responsabilità di Governo, e saremo sempre dalla parte dei cittadini anche sul tema del biodigestore. Siamo stati noi di “Santo Stefano Popolare” che per primi, con coraggio, onestà e trasparenza, abbiamo portato avanti il tema in Consiglio Comunale. Noi come “Santo Stefano Popolare”, a differenza del PD, siamo autonomi e valuteremo sul territorio le scelte sempre per il bene dei cittadini che ci onoriamo di rappresentare. Non permetteremo a chi ha già così tanto distrutto il territorio di continuare a farlo, i cittadini sapranno valutare chi è dalla loro parte e chi invece li ha presi in giro per più di quarant’anni". Continua il Vice Capogruppo Alberto Monticelli: “Dalla prossima manifestazione tutto il nostro Gruppo sarà presente per manifestare e sostenere con sempre più forza la nostra idea politica affinché la sfida possa essere vincente. E’ di fondamentale importanza ascoltare le persone e conoscere il territorio per farsi portavoce di istanze pubbliche espresse durante le sedute del Consiglio Comunale”. Conclude Pietro Serarcangeli: “Sono qui nel gruppo di “Santo Stefano Popolare” in qualità di responsabile di A.F.E.A. (Associazione Famiglie Esposte Amianto) e concordo pienamente con le affermazioni dell’amico Monticelli. Chi vuole discutere deve farlo all’interno dell’organo deputato, ossia in Consiglio Comunale, dove vengono prese le decisioni a beneficio dei cittadini. Vedremo quale sarà la linea programmatica che attuerà il prossimo Sindaco eletto a Vezzano Ligure”.