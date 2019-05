Digestore, Pucciarelli (Lega): "Dov'era Michelucci quando Santo Stefano diventava deposito container?"

Sarzana - Val di Magra - “Il consigliere regionale Juri Michelucci ha incominciato ad interessarsi, forse per calcolo elettorale, ai problemi di Santo Stefano. Tuttavia, inspiegabilmente, parlando della prospettiva di un biodigestore a Saliceti ha chiamato in causa me anziché il suo partito. Si tratta di un comportamento strano e molto poco serio. Infatti se si applicasse meglio scoprirebbe che i problemi dei santostefanesi sono stati creati proprio dal Partito Democratico, quando amministrava la Regione ed il resto dei territori limitrofi. Mi domando dove fosse Michelucci quando il centrosinistra ha fatto diventare Santo Stefano un deposito per containers, e ha realizzato il sito di Saliceti nella consapevolezza che, pur essendo nel comune di Vezzano, insisteva tutto sul territorio santostefanese. Probabilmente dormiva o era distratto. Dal canto mio sono sempre stata in prima linea per difendere il territorio di Santo Stefano, e per questo motivo non accetto lezioni da chi ha contribuito a metterlo in ginocchio”. Così in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli (Lega) ha risposto alle dichiarazioni del consigliere regionale Juri Michelucci (Pd) inerenti le problematiche ambientali del territorio di Santo Stefano di Magra.