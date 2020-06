Digestore, Michelucci: "Serve studio super partes, se ne faccia carico Regione"

Sarzana - Val di Magra - "Le opposte versioni relative ai possibili danni da inquinamento delle falde acquifere legati al biodigestore sono inquietanti e generano confusione tra la cittadinanza. Pur nel rispetto degli studi commissionati dai diversi portatori di interesse, è evidente che ci sia la necessità di fare chiarezza una volta per tutte sui possibili rischi per la salute che potrebbero o meno derivare dalla realizzazione dell'impianto". Lo afferma Juri Michelucci, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale.

"Chiedo pertanto a Regione Liguria - prosegue - di farsi carico della redazione di uno studio terzo, istituzionale e super partes, in modo da rispondere finalmente una volta per tutte ai tanti interrogativi che i cittadini si pongono. Sarebbe un segnale di attenzione che sollecitiamo da mesi e su una questione che l'ente regionale ha derubricato a tecnica. In questi anni la giunta regionale ha evitato un nuovo passaggio in consiglio e la Vas su un piano dei rifiuti che di fatto è nuovo. Sono mutate non solo le location, ma anche i volumi dei rifiuti trattati dal biodigestore e il silenzio, la latitanza dell'amministrazione ligure su un tema di così nodale importanza per il territorio è stato inspiegabile e dannoso. Almeno si ricerchino posizioni oggettive e fondate che possano sanare questa confusione informativa e mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere i risvolti della realizzazione dell'impianto. La salute è il bene di tutti ed è compito delle istituzioni tutelarla in ogni sede".