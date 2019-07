Digestore, Michelucci: "Giampedrone se n'è lavato le mani. Serve passaggio in aula"

Sarzana - Val di Magra - “Il piano d’ambito 2018 è in difformità col piano regionale dei rifiuti approvato dal Consiglio nel 2015. Quindi chiediamo che faccia un passaggio in aula. Se ciò non dovesse accadere il piano sarebbe del tutto illegittimo”. Lo ha detto questa mattina in Commissione il vicecapogruppo del Pd ligure Juri Michelucci, nel corso della discussione sul biodigestore spezzino. “Ho sollevato la questione – continua l’esponente del Partito Democratico – perché credo che le modifiche rispetto al piano del 2015 siano davvero troppe e quindi ritengo necessario un passaggio consiliare. Tanto per fare un esempio nel 2015 i biodigestori dovevano essere uno per provincia con una capienza di 20 mila tonnellate, mentre il piano 2018 ne prevede tre in tutta la regione, triplicando le quantità di rifiuti incamerati al loro interno, arrivando così alla bellezza di 60 mila tonnellate ciascuno”. Ma il consigliere Michelucci, questa mattina, ha posto all’attenzione della Commissione anche un altro tema: la variante al piano regolatore generale comunale di Vezzano, che, come conferma anche la Regione, presenta terreni liquefacibili. “Il fatto – conclude il consigliere del Pd – è che proprio la Regione, non più di qualche mese fa, aveva dato l’ok al pgr di Vezzano. Adesso, nel caso servisse una variante come farà la Giunta a dire che lì si può realizzare il biodigestore? A questo punto credo sia necessario ripartire da zero e avviare un nuovo iter per scegliere la collocazione dell’impianto. Un percorso che tenga conto delle modifiche al piano dei rifiuti 2015 e che apra un nuovo confronto col territorio, visti i tanti errori commessi dalla Regione in questa vicenda. Giampedrone finora se n’è sempre lavato le mani rimpallando le responsabilità su altri enti oppure accampando improbabili questioni tecniche”.