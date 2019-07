Digestore: De Paoli 'racconta' la commissione, Sisti ribadisce il no

Sarzana - Val di Magra - Oggi in IV Commissione Territorio e Ambiente, presieduta dal consigliere regionale di maggioranza Giovanni De Paoli, è stata approfondita l'ipotesi di realizzazione di un biodigestore anaeorobico a Saliceti. "Sull’argomento - spiega De Paoli in una nota - si è aperto un lungo confronto tra amministrazioni coinvolte e Regione Liguria sul progetto presentato da ReCos spa, partecipata di Iren, che colloca il nuovo impianto di biodigestione anaerobica per il recupero e il trattamento dei rifiuti organici in località Saliceti nel comune di Vezzano Ligure dove già sorge un impianto di trattamento del residuo secco.

Il piano rifiuti della Provincia, recepito dal Piano di Ambito regionale aveva invece individuato in località Boscalino nel comune di Arcola, il sito più idoneo per accogliere l’impianto industriale.

I rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni di Vezzano Ligure, Santo Stefano di Magra, Arcola e il Presidente del Parco di Montemarcello Magra-Vara si sono espressi in modo fermamente contrario alla realizzazione dell’impianto in quel sito, evidenziando i potenziali rischi per l’ambiente e per la salute pubblica, in considerazione del fatto che, a poca distanza dal luogo ove è prevista la realizzazione dell’impianto, sono presenti falde acquifere che forniscono di acqua potabile mezza provincia sconfinando sino alla vicina Toscana".



"E’ stato ribadito - continua l'ex esponente della Lega - che la particolare conformazione geologica del terreno permeabile in caso di sversamento di materiale inquinante dal biodigestore potrebbe in poche ore inquinare irrimediabilmente le falde acquifere. Un ulteriore dato emerso dalla discussione è il fatto che l’impianto previsto per un trattamento di rifiuti organici pari a 60.000 tonnellate annue sarebbe molto sovradimensionato rispetto al fabbisogno della provincia spezzina, quindi ciò fa supporre l’arrivo di materiale da altre province. Posizione contraria è stata anche sostenuta dal Comitato cittadino “ No biodigestore”, mentre i rappresentanti di Acam, ReCos, Confindustria e Provincia della Spezia si sono espressi in modo favorevole evidenziando la bontà del progetto presentato. E’ stata avviata dalla Regione l’inchiesta pubblica su richiesta della ReCos con la quale, per i prossimi 60 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni, proposte alternative e indirizzi da valutare e acquisire nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Stante l’interesse e la delicatezza dell’argomento trattato oggi, la Commissione Ambiente ha deciso di proseguire con gli approfondimenti e con ulteriori audizioni.”



Questo il commento post commissione del sindaco di Santo Stefano Paola Sisti: "Stamattina, dato estremamente positivo, i Comuni di Arcola, Santo Stefano e Vezzano, assieme al Parco di Montemarcello, Magra e Vara, hanno ribadito il loro no alla realizzazione del biodigestore di Saliceti. Un'ipotesi che andrebbe a gravare su un territorio che ambientalmente ha già ampiamente dato, e che non è prevista da alcuna programmazione ufficiale. Allarmante quanto sta prevedendo la Regione per i biodigestori, andando oltre, per taglia e numero degli impianti, quelle che sono le esigenze dei territori. Forse per fare un business con l'organico, portandolo da fuori regione? Una prospettiva a cui ci opponiamo nettamente. Spiace infine aver dovuto registrare stamattina l'assenza dell'assessore regionale all'Ambiente Giampedrone".