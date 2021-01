Digestore, Articolo Uno: "Tariffe e impianti, il piano rifiuti va rispettato"

Sarzana - Val di Magra - "Apprendiamo con stupore e contestiamo ciò che sta accadendo in materia di tariffe per i rifiuti a Spezia. Infatti a Spezia stiamo, senza giusto motivo, pagando le tariffe più alte della Liguria. Purtroppo, anche se il territorio spezzino è quello che da anni sta registrando un forte incremento della raccolta differenziata, ciò che prevedeva il piano provinciale dei rifiuti, che la Regione ora vuole stravolgere, non viene rispettato né sugli impianti, né sulle tariffe, che dovevano calare". Così in una nota il coordinamento provinciale di Articolo Uno La Spezia, che contestualmente ribadisce il suo no al biodigestore di Saliceti.