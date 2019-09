Differenziata ad Ameglia, botta e risposta Pd-Lista Toti

Sarzana - Val di Magra - “Apprendiamo in questi giorni che l'Assessore Regionale Giampedrone pensa che per ridurre il costo della tariffa occorra costruire un biodigestore perché la raccolta differenziata da sola non basta”. Inizia così l'intervento del Partito Democratico di Ameglia in seguito alla visita dell'assessore regionale al Canale Lunense.

“Nel breve periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Sindaco di Ameglia (prima di fuggire in Regione) Giampedrone invece la pensava diversamente e sosteneva che la raccolta differenziata e poi la tariffa puntuale avrebbero portato alla diminuzione dei costi.

Insomma – puntualizza il Pd - non la pensa come il Sindaco Giampedrone e oggi furbescamente tenta di sottrarsi al dibattito sul biodigestore di Saliceti dicendo che é una scelta tecnica e i politici non si devono intromettere. Un classico di Giampedrone, quello di sottrarsi alla discussione quando sente odore di critiche a cui é notoriamente allergico.

La verità è che Giampedrone ha fallito e ad Ameglia, primo Comune a passare integralmente al porta a porta, i costi sono notevolmente aumentati e oggi in Comune pensano di fare retromarcia ritornando almeno in parte ai cassonetti. Con buona pace di quanti avevano creduto alla diminuzione della Tari più volte promessa”.



Pronta la replica del Gruppo Toti amegliese: “Dalle considerazioni espresse dai rappresentanti del PD amegliese in tema di raccolta differenziata si capisce molto bene che non sanno nemmeno di cosa stanno parlando. D’altra parte ormai siamo abituati ad atteggiamenti di questo tipo. Per rinfrescare un po' la memoria ad alcuni si deve tenere presente che il porta a porta venne organizzato in maniera molto frettolosa ad un passo delle elezioni (perse dal PD che hanno visto l’inizio dell’ascesa di Giampedrone) come tentativo disperato di riacquistare quel consenso caduto a picco dalla Giunta Galazzo dopo dieci anni di amministrazione; peccato che è stato presentato come un sistema di raccolta che avrebbe di gran lunga abbassato i costi della tassa sui rifiuti, concetto che ha ingannato la gran parte dei cittadini. La giunta Giampedrone prima e quella De Ranieri dopo ha modificato l’assetto di un servizio male organizzato ottenendo, di anno in anno, notevoli aumenti percentuali di raccolta differenziata passando dal 62% del 2014 all’83% medio annuo circa del 2019, risultato invidiabile da tutti i comuni, anche quelli non turistici come Ameglia. Chi glielo spiega a quelli del circolo PD di Ameglia e Fiumaretta che le tariffe posso diminuire fino a quote importanti di raccolta differenziata ma che oltre servono gli impianti per avere un calo dei costi? Tutto questo al di là dei costi di spazzamento inseriti in tariffa a seguito della gestione fallimentare di Ameglia Servizi Turistici da parte delle precedenti giunte PD, ma questa è un’altra triste storia che ci hanno regalato. La giunta marchiata PD, al momento del cambio del sistema di raccolta, avrebbe dovuto essere più corretta nel far presente che il porta a porta si trascina con se elevatissimi costi dovuti al notevole numero di operatori ed automezzi, che incidono molto di più dei costi di smaltimento in relazione alla precedente modalità di raccolta. Insomma, un altro tentativo goffo di mistificare la realtà facendo passare per negativo un grande risultato ottenuto dalle ultime due amministrazioni di centro destra. La giunta amegliese sta studiando una nuova metodologia di raccolta che aumenti uno standard elevato in termini di raccolta differenziata ma che diminuisca le tariffe arrivate ormai ad un valore che ad oggi, con il porta a porta, non può più diminuire. Detto questo, è chiaro che provare a governare con i cinque stelle si diventa anti impianti!”.