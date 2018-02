Dieci sindaci prendono posizione: "Basta balletti attorno al Parco"

Sarzana - Val di Magra - Da mesi assistiamo ad un triste spettacolo su cui periodicamente si intensificano le luci, in occasione di tornate elettorali: il balletto attorno al Parco di Montemarcello-Magra-Vara.



È davvero significativo del modo di intendere la politica e la tutela del territorio il fatto che alcuni esponenti spezzini al governo della Regione (Costa e De Paoli su tutti) si siano schierati apertamente sulla chiusura del Parco di Montemarcello-Magra-Vara, tra il silenzio assoluto degli altri colleghi. Questo clima di tensione rende impossibile un sereno lavoro dell'Ente, impegnato quotidianamente nei suoi compiti istituzionali e, in queste settimane, anche nella delicata scelta di un nuovo Direttore. Già il Presidente Tedeschi ha manifestato recentemente le difficoltà del Parco a programmare le proprie attività in queste condizioni di incertezza.



In un’epoca in cui tutta la Politica dovrebbe condividere la tutela del patrimonio ambientale quale priorità assoluta e condivisa si vuole smantellare un sistema -quello dei Parchi naturali- utilizzato in tutto il mondo. Rappresentano, infatti, l’unica forma di gestione territoriale per conservare la natura o la biodiversità.



I vincoli derivanti dall’esistenza del Parco, a cui alludono vagamente le premesse della proposta di Legge Costa, non possono essere catalogati quali “lacci e impedimenti”, poiché -al contrario- rappresentano la difesa dell’ambiente ed un responsabile governo del territorio.



Pretestuosa appare anche la polemica sul cosiddetto "poltronificio", considerato che le cariche elettive all'interno del Parco sono svolte a titolo gratuito o quasi.



Si riformi il sistema dei Parchi, se ne modifichi la governance, si pensi a nuove regole al passo con i tempi, ma nessuno si azzardi a pensare di chiudere il Parco di Montemarcello.



Daniele Montebello, Sindaco di Castelnuovo Magra;

Alessandro Silvestri, Sindaco di Luni;

Alessio Cavarra, Sindaco di Sarzana;

Paola Sisti, Sindaco di Santo Stefano Magra;

Emiliana Orlandi, Sindaco di Arcola;

Alberto Battilani; Sindaco di Bolano;

Marco Traversone, Sindaco di Sesta Godano;

Mario Scampelli, Sindaco di Calice al Cornoviglio;

Mara Bertolotti, Sindaco di Pignone

Riccardo Barotti, Sindaco di Rocchetta Vara