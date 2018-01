Di Battista sabato a Sarzana: "Possiamo ripulire questo Paese"

Sarzana - Val di Magra - Alessandro Di Battista sarà il primo “big” nazionale ad approdare in Val di Magra in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. L'esponente del Movimento 5 Stelle sabato 3 febbraio sarà infatti in piazza Matteotti a Sarzana a partire dalle 20.00 per la quarta tappa del suo tour elettorale “Futuro in programma”. Dibba partirà infatti Viterbo giovedì e proseguirà venerdì con Pontedera e nel pomeriggio di sabato a Empoli prima di ripartire per la Liguria. In serata sarà in piazza di fronte a Palazzo Roderio dove troverà ad attenderlo attivisti e sostenitori Cinquestelle guidati dalla consigliera comunale Federica Giorgi che nei giorni scorsi ha promosso anche la cena di autofinanziamento per l'iniziativa.



“Giovedì parto in tour – ha scritto Di Battista sulla propria pagina Facebook – vi chiedo di venire con me. Ho dato il massimo in questi cinque anni. Credo di essermi guadagnato intervento su intervento, denuncia su denuncia, piazza su piazza, km su km la vostra fiducia. Credo fermamente nella possibilità di ripulire questo Paese. Ce la metterò tutta e sarà un tour pieno di energia. Portate gli scettici in piazza, ognuno di noi può fare moltissimo. Vi aspetto a braccia a aperte”.



Per il Movimento sarà inoltre l'occasione per aprire anche la campagna elettorale in vista delle amministrative di Primavera nelle quali proprio Giorgi potrebbe essere candidata a sindaco.