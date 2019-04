Detriti sulle spiagge, Casini: "Non dovevano essere pulite per Pasqua?"

Sarzana - Val di Magra - “Ma i sarzanesi, per la prima volta, non dovevano poter passare la Pasqua al mare?”. Così oggi, giorno di Pasquetta, l'esponente del Partito Democratico Beatrice Casini che ha scelto l'ironia e la sua pagina Facebook per criticare la giunta sarzanese in merito alla pulizia del litorale.



Casini infatti questa mattina si è fatta immortalare a pochi passi da un grosso cumulo di terra e legname rimossi dalla spiaggia di Marinella, proprio come fece l'attuale sindaco Ponzanelli in piena campagna elettorale il 17 maggio dell'anno scorso, più a ridosso della stagione balneare. Il consigliere dell'opposizione ha inoltre utilizzato la frase – sempre presa da Facebook – con la quale l'attuale sindaco dodici giorni fa aveva annunciato l'avvio delle pulizie delle spiagge dopo l'ultima mareggiata e la loro conclusione per le festività.



“Tutti noi – ha aggiunto Casini – sapevamo (anche nel 2018) la difficoltà e le lunghe tempistiche di cui necessitava lo smaltimento. C'era però chi (allora) su questo ci montò una campagna elettorale fatta di slogan. Guarda caso è la stessa che dieci giorni fa prometteva ai sarzanesi una Pasqua al mare. È tutta qui la differenza, la campagna elettorale è conclusa. Purtroppo quest'anno le montagne si sono moltiplicate”.