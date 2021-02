Detriti sul litorale, Governo accoglie ordine del giorno di Cambiamo

Sarzana - Val di Magra - “Il governo ha accolto l’ordine del giorno a nostra firma presentato al dl Milleproroghe, nel quale chiediamo di valutare l’assegnazione delle risorse necessarie alla esecuzione degli interventi di ripristino e bonifica dei litorali spezzino e carrarese, finalizzate alla rimozione dei detriti del ponte di Albiano Magra”. Così in una nota i deputati di Cambiamo! Manuela Gagliardi e Giorgio Silli.

“La richiesta avanzata è di 300.000 euro per quanto di competenza della regione Liguria e di una cifra identica per quanto di competenza della regione Toscana. Si tratta di un buon risultato e di una prima significativa apertura alle istanze del territorio”, concludono.