Detriti sul lirorale, Ponzanelli scrive a deputati e senatori: "Siamo stati lasciati soli"

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha scritto a deputati e senatori del territorio e ai ministri di infrastrutture e territorio per sottolineare "la grave preoccupazione riguardo allo stato delle spiagge del litorale".

"In modo ormai ordinario - spiega - ogni stagione autunnale ed invernale, vedono accumularsi decide di tonnellate di legname e rifiuti che si riversano tramite gli affluenti del fiume Magra, che attraversano un vasto territorio di competenza di una molteplicità di Comuni e ricompreso in più Regioni. Gli ingenti costi annui di pulizia, trasporto e smaltimento di quanto si riversa sul nostro lido, pur avendo origine interregionale e sovracomunale, ricadono interamente ed ingiustamente sui soli cittadini sarzanesi e sugli operatori balneari del nostro litorale".

Ponzanelli puntualizza: "Siamo stati fino ad oggi lasciati soli, a combattere contro un ormai ordinario fenomeno naturale insostenibile per il nostro bilancio, fatta eccezione per la sola Regione Liguria, che non ha mai fatto mancare il suo supporto nei limiti consentiti dalle vigenti normative e quindi nell'ambito di eventi meteorologici cd straordinari ed emergenziali. Chiedo il vostro supporto per trasformare questo insostenibile ed ingiusto stato delle cose. Le responsabilità collettive molto più vaste che contribuiscono a determinare il verificarsi del fenomeno (omessa manutenzione di rivi e torrenti a monte, inciviltà ecc.) non possono essere scaricate tout court sui comuni focivi e sui cittadini che vivono a valle. Quest'anno, alla situazione descritta, si aggiunge la complessa questione del Ponte – crollato – di Albiano Magra, i cui resti e detriti giacciono inspiegabilmente ancora sul letto del fiume Magra, determinando un concreto ulteriore pericolo di trascinamento ed accumulo di materiali sulle nostre spiagge. Le piogge autunnali hanno già riempito il letto del fiume.

Sono pertanto a richiedere il Vostro impegno affinchè il Governo e le Camere possano inserire nella prossima Legge di stabilità o attraverso altro intervento normativo fondi e risorse da destinare ai comuni focivi colpiti dal fenomeno, in modo che il problema dei detriti focivi possa essere annualmente sostenuto con il concorso di tutti".