Detriti spiaggiati, Lorenzini (Pd): "Perché Comune di Sarzana non chiede stato di calamità?"

Sarzana - Val di Magra - “Perché il sindaco non ha dichiarato lo stato di calamità in forma ufficiale ma si è limitata a farlo in maniera propagandistica a mezzo stampa?”. È quanto chiede il consigliere comunale del Pd di Sarzana Damiano Lorenzini in un'interpellanza in merito ai detriti portati sulle spiagge di Marinella dalle ultime mareggiate. “I finanziamenti che la Regione Liguria destina a tale esigenza – scrive – non si dimostrano adeguati a coprire le reali e sempre più gravose necessità dei territori costieri come il nostro e non paiono neppure proporzionati ai canoni riscossi dalle concessioni. Per chiedere un finanziamento da parte del Governo il Comune di Sarzana avrebbe dovuto dichiarare lo stato di calamità alla Regione, cosa che fino ad oggi non è stata fatta”. L'esponente dell'opposizione chiede inoltre al sindaco di impegnarsi a chiedere un adeguato finanziamento alla Regione e “a sostenere, in sede di audizione della IV Commissione regionale a cui dovrà partecipare a breve, la proposta del consigliere regionale Davide Natale che chiede alla Regione di impegnare la quota fissa del 55% in favore dei comuni costieri per esigenze di pulizia delle spiagge da legnami e materiali spiaggiati”.