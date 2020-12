Detriti in spiaggia, Spilamberti: "Pd sempre scollato dalla realtà"

Sarzana - Val di Magra - “Una certezza: quando c’è da aiutare i sarzanesi, il PD si tira indietro e vuole il male di Sarzana". Inizia così la risposta del consigliere comunale di Cambiamo Luca Spilamberti al segretario dei democratici Vico Ricci. "Il Pd non vuole sostenere la richiesta fatta al Governo, dal sindaco e da tante forze politiche, riguardo a nuovi fondi dedicati dallo Stato alla pulizia delle spiagge di Marinella, una richiesta di buon senso, considerando che negli ultimi anni i sarzanesi si sono dovuti sobbarcare milioni di euro di pulizia e di smaltimento di rifiuti prodotti molto più a monte, in altri comuni e in altre regioni. Ma quest’anno oltre al danno avremo anche la beffa: i detriti del ponte di Albiano, ormai a quasi un anno dal crollo in puro modello immobilista targato Partito Democratico, sono ancora nel fiume e rischiano di provocare un disastro ambientale oltre a minacciare di arrivare presto sul nostro litorale, accompagnati dal Magra. Ottima e giusta la proposta che della loro rimozione e pulizia si incarichi lo Stato: ma come al solito il PD dimostra di essere scollato dalla realtà e di preferire al bene comune lo scontro politico fine a se stesso, a danno stavolta delle tasche dei sarzanesi, tutto per giustificare i propri ritardi e per dire NO alla richiesta indirizzata al Governo, solo perché avanzata dalla brava deputata Gagliardi".

"Bene hanno fatto Italia Viva e Raffaella Paita a smarcarsi da questo teatrino di cattivo gusto: l’emendamento proposto alla legge di bilancio dello Stato è giustissimo ed è francamente incredibile che non sia condiviso all’unanimità. È inutile e ridicolo chiamare in causa la nostra Regione ed il Presidente Toti pur di fare caciara e giustificare agli occhi dei sarzanesi un poco comprensibile no: la Regione ha sempre fatto la sua parte e sempre la farà, peraltro dando più soldi per la pulizia del litorale a Cavarra di quanti ne abbia mai dati alla giunta Ponzanelli.

Insomma, dopo aver fatto danni e male a Sarzana negli ultimi decenni, il PD continua imperterrito a voler proseguire la linea intrapresa anche oggi che è all’opposizione in Città ma al Governo nel Paese: purtroppo per loro i cittadini hanno ormai capito con chi hanno a che fare.”