Detriti foce del Magra, Spilamberti: "Ora l’ordine del giorno si trasformi in impegno concreto"

Sarzana - Val di Magra - "Molto bene il Governo, che ha accolto l’ordine del giorno della deputata Manuela Gagliardi sulla rimozione dei detriti sulle spiagge di Sarzana, Ameglia e della vicina Toscana. Aspettando ora risposte concrete, per la prima volta si è imposto un principio: quello per cui la competenza della pulizia dei litorali non è esclusiva dei comuni, ma lo Stato può e soprattutto deve farsene carico in casi eccezionali". Così Luca Spilamberti (Cambiamo!), Presidente Commissione Territorio Consiglio Comunale di Sarzana, che aggiunge: "Certamente il crollo del ponte di Albiano e i suoi detriti, che insieme alla legna e ai rifiuti dei comuni a monte riempiono le spiagge di Fiumeretta e Marinella, sono tra questi. Un bel cambio di approccio del Governo, che fino ad oggi aveva contestato ogni possibile aiuto a Sarzana, su un problema che affligge il territorio sarzanese e amegliese, ma anche carrarino da troppi anni ormai. Speriamo ora che l’ordine del giorno si trasformi in un impegno concreto, partendo da una buona base di 300mila euro alle Regioni Liguria e Toscana per sostenere quei territori che fino ad oggi sono stati lasciati inspiegabilmente da soli".