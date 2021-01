Destri e Raschi: "Bene la nomina di Cavagnaro, ma Asl 5 ha enormi deficit"

Sarzana - Val di Magra - L'anno 2021 ha portato nella Azienda Sanitaria un nuovo Direttore Generale nella persona del Dr. Paolo Cavagnaro: il Coordinamento di Italia Viva Sarzana esprime un giudizio positivo su questa nomina fiduciosi che si tratti della scelta giusta, pur con tutte le cautele del caso che verranno valutate nell’azione.



Questo perché il Dr. Cavagnaro è manager di comprovata esperienza e affidabilità misurata in anni di lavoro anche in prima linea e che le ha permesso di ottenere confortanti risultati in altre aziende sanitarie, approda però in una Asl dove sarà doppiamente arduo lavorare; questa azienda ha enormi deficit sia strutturali, sia sul piano dell'organico del personale, il che è noto ormai da sempre. Inoltre negli ultimi anni anche le continue schermaglie tra Dirigenti, sfociate talvolta in veri e propri litigi, hanno complicato il rapporto con le organizzazioni sindacali e con il personale tutto.



L'avvio celere del nuovo Felettino, il sostegno al San Bartolomeo ospedale pubblico essenziale in una ottica di vera integrazione della rete ospedaliera, il potenziamento dei presidi sanitari nel territorio, lo smaltimento della liste di attesa infinite e la necessità di dotare finalmente tutta l'Asl degli strumenti e personale necessario con il contestuale riavvio dell'attività ospedaliera oggi per ovvi motivi assente; tutte problematiche che andranno affrontate con competenza e autorevolezza e data la situazione non sarà per niente compito facile.



Per questo, Italia Viva coglie l’occasione per augurare un buon lavoro ribadendo inoltre che come forza politica di opposizione in questo territorio non possiamo che attendere fiduciosi qualche risultato, nel contempo cercheremo di offrire stimoli e spunti anche critici in una ottica di disponibilità a collaborare.



Umberto Raschi capogruppo Italia viva a Sarzana

Giovanni Destri coordinatore Italia viva a Sarzana