Destri (Italia Viva): "Quanto è efficace investimento del Comune nei social?"

Sarzana - Val di Magra - "Leggo da più parti commenti relativi al particolare impegno di spesa della giunta per promuovere l'immagine di Sarzana e mi trovo d'accordo con chi sostiene che ovviamente in tempi di grande ristrettezza economica anche pochi euro in più o in meno possono fare la differenza e non andrebbero sprecati". Così il coordinatore sarzanese di Italia Viva Giovanni Destri, che aggiunge: "Il punto è proprio questo: non la cifra, che non è

sproporzionata, ma quanto sia efficace l'investimento e quale il risultato raggiunto. Ciò di cui dovrebbe rispondere l’attuale Amministrazione è sul risultato che hanno prodotto in termine di messaggio promozionale e immagine di Sarzana i 20mila spesi in precedenza. Quale ritorno economico hanno dato?".

"Perché ora si decide di cambiare? Chiunque poteva trovare ad oggi tutte le giuste informazioni su Sarzana? Mi pare di no. Abbiamo un sito che non funziona, errori sulla storia di Sarzana, informazioni del tutto incomplete.

Tutte le amministrazioni che si rispettano destinano una cifra a questo scopo, anche la recente passata amministrazione ha investito cifre persino più alte con risultati alterni. Anche se ovvio in un contesto di crisi non così grave. Il problema in futuro e’ controllare, far si che gli ulteriori 11 mila euro non siano spesi inutilmente e mettere a conoscenza i cittadini tutti che veramente la Sarzana a cui teniamo ne abbia beneficiato".